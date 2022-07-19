فيصل بن فرحان يناقش العلاقات الثنائيّة والتحديات الإقليمية في طوكيو

طوكيو : البلاد

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظّمته “عرب نيوز اليابان” في طوكيو.

وخلال النقاش الذي أقيم في نادي المراسلين الأجانب في اليابان (FCCJ)، حيث أُطلقت النسخة اليابانية من صحيفة عرب نيوز لأول مرّة منذ عامين ونصف، استهلّ الأمير فيصل حديثه بنعي رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي.

وأشار سموه إلى أن “الموت المفاجئ لرئيس الوزراء السابق آبي كان بمثابة مأساة كبيرة شعرنا بتردّداتها في المملكة. فلطالما اعتبرنا أن السيد شينزو آبي هو رجل دولة حقيقي من ذوي الكفاءات العالية. وكان للسيد آبي تأثير هائل على الساحة العالميّة، كما على علاقاتنا، إذ رأينا فيه صديقًا كبيرًا للمملكة وشخصًا كان له دور فعّال في تعزيز العلاقات بين بلدينا. شعرنا بالحزن الشديد والصدمة حيال مقتله وقد نقلت تعازي قيادتنا هذا الصباح إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية “.

وتابع سمو وزير الخارجية مداخلته متحدّثًا عن تعزيز العلاقات السعودية اليابانية على الرغم من الفجوة التي سبّبتها جائحة فيروس كورونا ودامت لعامين.

وقال:” لقد أثّرت الجائحة العالميّة على شراكتنا إلى حدّ ما. وأحد أسباب وجودي هنا هو للتأكد من قدرتنا على الحفاظ على الزخم الذي وصلنا إليه في علاقاتنا مع اليابان قبل الجائحة. وقد عملنا، حتّى قبل هذه الزيارة، مع زملائنا في الحكومة اليابانية للتأكد من استمرار العمل على جميع بنود جدول الأعمال التي كنا نعمل عليها خلال السنوات العديدة الماضية ونحن اليوم نركّز على المستقبل “.

وكشف سموه أيضًا عن بعض الأمور التي دارت خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى جدة، مؤكّدًا من جديد التزام المملكة باستقرار أسواق الطاقة.

وفسّر قائلًا:” ينصبّ تركيزنا في المحافظة على استقرار أسواق النفط من خلال مجموعة أوبك بلس والحوار داخل المجموعة نشط للغاية ويستجيب، حسب الحاجة، لمتطلبات أسواق النفط “.

وأضاف:” اعتبارًا من اليوم، نحن لا نرى أن السوق تعاني من نقص في النفط، ولكن هناك نقص في القدرة على التكرير، الأمر الذي يُشكّل مشكلةً أيضًا “.

كما خصص وقت لجلسة أسئلة وأجوبة شاركت فيها وسائل إعلام يابانية رائدة مثل “إن إتش كاي” (NHK) ووكالة جيجي للأنباء (Jiji Press) ووكالة كيودو للأنباء (Kyodo News) وصحيفة أساهي شيمبون (Asahi Shimbun) وصحيفة يوميوري شيمبون (Yomiuri Shimbun).

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، وسفير اليابان لدى المملكة إيواي فوميو.