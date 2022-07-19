الرياضة دانية عقيل تتأهب لرابع جولات كأس العالم للكروس كانتري “باخا إسبانيا”

الدمام-حمودالزهراني

أنهت دانية عقيل استعداداتها للمشاركة في الجولة الرابعة من بطولة كأس العالم للكروس كانتري” باخا” لفئة T3 لموسم ٢٠٢٢، التي ستقام في إسبانيا من ٢٣-٢٤ يوليو بعد مشاركة ناجحة في الجولة الثالثة التي أقيمت في إيطاليا ” باخا نافارا” محققة المركز الثالث في فئة T3 لتتقدم خطوات نحو الصدارة باحتلالها المركز الثاني بالترتيب العالم لفئة T3 بانتظار انتهاء مشاركتها بباقي جولات البطولة. دانية عقيل رفقة ملاحها الفرنسي المخضرم لوران ليشتلوختر ستحاول تعزيز تقدمها في هذا الرالي الذي يطلق عليه “باخا أراغون ” وتبلغ مسافته ٨٠٠ كلم على مرحلتين؛ المرحلة الأولى الخاصة في اليوم الأول ٣٧٠ كلم، واليوم الثاني ١٥٠ كلم، ويشارك فيها “باخا أراغون” عدد من أبطال الراليات من المملكة والشرق الأوسط إضافة إلى سائقين من أوروبا. وذكرت دانية بعد وصولها إلى موقع الرالي أنها متفائلة بتحقيق نتيجة طيبة بهذه الجولة على الرغم من صعوبة مراحل الرالي خاصة في اليوم الأول لطول مسافته وصعوبته. وشكرت دانية كل من يقدم لها الدعم المعنوي والمادي سواء من الاتحاد السعودي للسيارات أو من الشركات الراعية.