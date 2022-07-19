“تعليم جدة”: بدء التسجيل ببرامج التدريب الصيفي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية

جدة : البلاد

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، البدء في التسجيل ببرامج التدريب المهني التعليمي الصيفي 2022، التي تنطلق الأحد القادم، وتهدف إلى تطوير وتأهيل شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في عدد من المسارات التعليمية المتخصصة.

وأفادت بأن فترة التنفيذ تبدأ من 25 ذي الحجة الجاري، وتستمر إلى 27 محرم 1444، وذلك من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 1:00 ظهرا.

وكشفت أن المجالات المستهدفة في برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي هي: الإدارة المدرسية، المناهج وطرق التدريس، التعليم الإلكتروني، التربية الخاصة، التربية الصحية والبدنية، التثقيف المهني، المناهج الجديدة، المسارات الثانوية، البرامج التخصصية، الاختبارات الدولية، التوجيه والإرشاد الطلابي، القياس والتقويم، النشاط الطلابي، الموهوبين، مشيرة إلى أن التسجيل في البرامج يتم من خلال الرابط التالي: https://training-jeddah.com.

وأكدت إدارة تعليم جدة أن ضوابط وشروط المتدربين تتمثل في التالي: أن يكون المتدرب مسجلا في برنامج المنجز الإلكتروني، أن يكون البرنامج الذي يتقدم له المرشح متوافقا مع تخصصه أو مهمات العمل المكلف به، الالتزام بالحضور لكامل الساعات التدريبية في البرنامج، ولا يحصل على شهادة حضور البرنامج التدريبي إلا بعد استكمال حضور 80% من إجمالي الساعات التدريبية.

وأشارت إلى أنه في حالة الرغبة بالاستفسار يمكن الاتصال على الهاتف التفاعلي من خلال الرقم 0509546954، أو البريد الإلكتروني [email protected]