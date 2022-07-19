إعلان سياسة الاندماج والاستحواذ لشركات التأمين الصحي

جدة – البلاد

طرح مجلس الضمان الصحي التعاوني مشروع سياسة الاندماج والاستحواذ لشركات التأمين الصحي على منصة “استطلاع” لاستطلاع الآراء حوله ، ويتضمن المتطلبات النظامية للقيام بهذا الإجراء وآلية الإعفاء من المقابل المالي لهم، والمتطلبات اللازمة استيفائها لاستمرار الإعفاء.

وتتضمن متطلبات طلب تأهيل الشركة الناتجة عن الاندماج أو الاستحواذ، رفع كافة المستندات المطلوبة لمتطلبات التأهيل، وتقديم نسخة من جميع متطلبات الاندماج الخارجية، ومنها الموافقة الكتابية من البنك المركزي، وموافقة هيئة المنافسة، ورقم السجل التجاري الجديد.

كما يجب تقديم خطة ما بعد الاندماج لهذه الشركة، ويشمل ذلك وثائق التأمين، وتقديم تعهد بالالتزام بإدارة الوثائق السارية، والالتزامات المالية مثل إجراءات ضمان سداد المستحقات المالية لمقدمي الخدمة الصحية خلال 45 يوما من تاريخ مطالبتهم.

المقابل المالي

يتولى المجلس تأهيل شركة التأمين بشكل رسمي لممارسة نشاط التأمين الصحي في المملكة، حيث إنه لا يسمح لها بممارسة أعمال التأمين إلا بعد تأهيلها من قبل المجلس، ويتقاضى المجلس مقابلاً مالياً لتأهيل شركات التأمين مقداره 150 ألف ريال عن مدة 3 سنوات، ومقابلاً مالياً لتجديد التأهيل مقداره 50 ألف ريال عن سنة، على أن يقوم المجلس بالبت في طلبات التأهيل خلال 90 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

كما يقوم المجلس بالإشراف على أعمال شركات التأمين لتطبيق النظام، و يتقاضى المجلس مقابلاً مالياً للإشراف بواقع 1% من إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتبة التي تحصل عليها شركات التأمين المؤهلة حسب القوائم المالية المدققة.

ونصت السياسة التي وضعها المجلس على أنه يحق للشركة الناتجة عن الاندماج أو الاستحواذ طلب الإعفاء من المقابل المالي للتأهيل لمدة 3 سنوات بحد أقصى من تاريخ الاندماج أو الاستحواذ، أو طلب الإعفاء من المقابل المالي للإشراف بشكل سنوي ويتم طلب تمديد الإعفاء قبل انتهاء سريان الإعفاء بـ 60 يوماً، مع قياس مؤشرات الأداء المتعلقة بجودة البيانات وخدمة العملاء.

شروط الإعفاء

يمكن للشركة الناتجة عن الاندماج أو الاستحواذ الحصول على الإعفاء المالي بشرط أن يكون هذا الاستحواذ أو الاندماج تم بين شركة متوسطة مع شركة متوسطة أو شركة صغيرة مع شركة صغيرة، أو شركة متوسطة مع شركة صغيرة أو العكس.

كما اشترطت حل جميع الشكاوي المعلّقة للشركتين، والتزامهما بالوفاء لحملة الوثائق بالمطالبات الطبية لحين انتهاء الوثائق السارية، بجانب عدم مطالبتهما بمبالغ المقابل المالي للتأهيل والإشراف المدفوعة للمجلس سابقاً.

ويحق للشركة التقدم بطلب تمديد الإعفاء من المقابل المالي لرسوم الإشراف، بشرط أن يكون طلب التمديد قبل انتهاء سريان الإعفاء السابق بـ 60 يوماً، وتقديم تقرير لمؤشرات الأداء.