أمير تبوك يكرم المشاركين في أعمال الحج بمنفذ حالة عمار

تبوك : البلاد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بالمنطقة باسمه وباسم كافة منسوبي القطاعات العسكرية والمدينة العاملين في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار , التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -بمناسبة النجاح الكبير الذي تحقق في موسم حج هذا العام 1443هـ .

وعبر سموه في كلمة له مساء أمس بالقصر الحكومي خلال حفل تكريم منسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية والمتطوعين والمتطوعات الذين شاركوا في أعمال الحج بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار عن الاعتزاز بشرف خدمة الحجيج ، وفق توجيهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده – حفظهما الله – الذين سخروا كافة الإمكانات لخدمة الحجيج والمعتمرين والزائرين وحرصهم على تقديم أرقى الخدمات للحجاج والتي جعلت من أولوياتهم العناية بالأماكن المقدسة والحج، مؤكداً سموه أن المسؤولية الملقاة على عاتق العاملين في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار مستمرة وليست موسمية ، عاداً سموه استضافة الحج وخدمة الحجيج والعناية بهم تشريفاً لأبناء المملكة.

وقدم سموه الشكر لجميع العاملين والعاملات بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار من مدنيين وعسكريين ، رجالاً ونساءً وعلى رأسهم وكيل إمارة منطقة تبوك نائب المشرف العام على أعمال الحج بالمنفذ محمد بن عبدالله الحقباني والزملاء العاملين معه ولجميع المتطوعين والمتطوعات ، معرباً عن اعتزازه بمشاركة المرأة بمنطقة تبوك في أعمال الحج وهن يشاركن بإيجابية كبيرة جداً في كل قطاعات خدمات الحجاج سواء عسكرية أو مدنية أو تطوعية ، مؤكداً أن المرأة السعودية أثبتت أنها شاركت وتشارك الآن في كل نشاطات وطنها ، وأصبحت تتبوأ كبرى المناصب وتعد شريكاً أساسياً في كل المجالات الخدمية والتنموية ، سائلاً الله أن يحفظ قيادة هذه البلاد وشعبها ويديم علينا أمننا ويحفظ وطننا من كل مكروه .

وكان الحفل الذي أعد بهذه المناسبة قد بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى المشاركين بأعمال الحج كلمة ألقاها بالنيابة عنهم قائد القوة الأمنية بمنفذ حالة عمار العقيد خالد أحمد الغبان نوه خلالها بما سخرته الدولة ـ رعاها الله ـ من إمكانيات آلية وبشرية ومشاريع لخدمة حجاج بيت الله الحرام ، معبراً عن شرف خدمة خدمة حجاج بيت الله ، ثم ألقيت كلمة المتطوعين والمتطوعات في أعمال الحج القتها بالنيابة عنهم المتطوعة عائشة ناصر البلوي .

حضر حفل التكريم وكيل إمارة منطقة تبوك نائب المشرف العام على أعمال الحج والعمرة محمد بن عبد الله الحقباني، ورؤساء المحاكم والقضاة بالمنطقة، ومشايخ القبائل، ومديرو الإدارات الحكومية بالمنطقة.