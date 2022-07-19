الرياضة أخضر شباب اليد يسعى للعالمية من البوابة الكورية في “الآسيوية”

الدمام- حمودالزهراني

يلتقي المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب، يوم غد الأربعاء، مع نظيره منتخب كوريا الجنوبية، عند تمام الساعة الرابعة عصراً، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة الآسيوية الـ 17 لمنتخبات الشباب، لحساب المجموعة الأولى، والمقامة منافساتها على صالة مدينة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية «المنامة»، والمؤهلة لبطولة العالم «المانيا – اليونان 2023». يدخل الأخضـر الشاب مواجهته أمام حامل اللقب “كوريا” وفي رصيـده نقطتان إثر الفوز على إيران في الجولة الأولى، فيما خسر أمس من الكويت ضمن الجولة الثانية، ويسعى المنتخب السعـودي لتحقيق الانتصار لضمان التأهل إلى نصف نهائي البطولة، وخطف إحدى بطاقات التأهل إلى بطولة العالم 2023م، فيما سيخسر المنتخب فرصة التأهل في حال عدم تحقيق نقطتي المباراة، حيث ينص نظام البطولة على تأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة لكأس العالم حيث تمتلك القارة الآسيوية أربعة مقاعد في فئة الشباب.