3 آلاف جولة رقابية على أسواق الشرقية

الدمام ـ حمود الزهراني

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 3156 جولة رقابية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها رصد 183 مخالفة. كما نفّذت خلال الفترة المذكورة أعمال إزالة 216 ألف طن من النفايات، ورفع أكثر من 43 ألف متر مكعب من مخلفات الأنقاض، إضافة إلى إزالة 288 سيارة مهملة وتالفة. وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية وقصور الأفراح والمناسبات والاستراحات؛ للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة بلدية، من خلال مركز البلاغات ٩٤٠ لمعالجتها.