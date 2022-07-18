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3 آلاف جولة رقابية على أسواق الشرقية

صحيفة البلادaccess_time19 / ذو الحجة / 1443 هـ      18 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

 الدمام ـ حمود الزهراني

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 3156 جولة رقابية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها رصد 183 مخالفة. كما نفّذت خلال الفترة المذكورة أعمال إزالة 216 ألف طن من النفايات، ورفع أكثر من 43 ألف متر مكعب من مخلفات الأنقاض، إضافة إلى إزالة 288 سيارة مهملة وتالفة. وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية وقصور الأفراح والمناسبات والاستراحات؛ للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة بلدية، من خلال مركز البلاغات ٩٤٠ لمعالجتها.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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