المحليات

“شؤون الحرمين” تسخر 700 مراقب لخدمات التعقيم والوقاية البيئية

صحيفة البلادaccess_time19 / ذو الحجة / 1443 هـ      18 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

سخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 700 مراقب لخدمات التعقيم والوقاية البيئية وجودة عمليات خدمات التنقل ونوعية عمليات سقيا وتوزيعه عبر الحافظات والمشربيات والعربات الذكية الموزعة في أنحاء المسجد الحرام.

ويتابع مراقبو الخدمات على مدار الساعة سير الأعمال الميدانية وفق الخطط التشغيلية للإدارات الخدمية، وتنفيذ أعلى معايير الجودة من خلال إشراف ميداني مباشر وجولات رقابية دورية على مدار الساعة لقياس مستوى الأداء ورصد الملاحظات الميدانية ومعالجتها بالتعاون مع الإدارات والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

وتتضمن مهام مراقبي الخدمات الإشراف على الآليات التقنية المستخدمة في التنظيف والتعقيم وتوزيع ماء زمزم المبارك، والمشاركة في عمليات التطوير المتواصل لمخرجات الإدارات الخدمية وفق خطط منهجية تتوائم مع خطة الرئاسة للتحولات الرقمية والمبادرات المستقبلية 2024 .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *