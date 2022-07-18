روسيا تزيد صادراتها من زيت الطعام

موسكو – رويترز

قالت الحكومة الروسية إنها زادت حصة صادراتها من زيت وبذور دوار الشمس مشيرة إلى وجود إمدادات محلية كافية.

وأوضحت أن حصة تصدير زيت دوار الشمس زيدت بمقدار 400 ألف طن على الحد الأقصى السابق للتصدير البالغ 1.5 مليون طن في حين رفعت حصة تصدير بذور دوار الشمس بمقدار 150 ألف طن وكانت تبلغ من قبل 700 ألف طن ، لافتة إلى أن قرار تخفيف القيود على الصادرات جاء بسبب توافر الإمدادات الكافية في السوق المحلية وأضافت أن المنتجين سيستفيدون من زيادة الصادرات.

وكانت روسيا قد حظرت تصدير بذور دوار الشمس منذ نهاية مارس حتى نهاية أغسطس وفرضت حصة على تصدير زيت الطعام لتجنب نقص المعروض في البلاد وتخفيف الضغوط على الأسعار محليا.