“تداول السعودية” تطلق مؤشر “تاسي” الإسلامي

جدة – البلاد

أطلقت “تداول السعودية” أول مؤشر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو مؤشر “تاسي” الإسلامي، بهدف تتبع أداء الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في تداول السعودية، وذلك تحت إشراف اللجنة الشرعية الاستشارية المستقلة والتي تم الإعلان عنها مسبقاً.

وأوضحت “تداول” في بيان لها، أن المؤشر سيكون بمثابة أداة إرشادية للمستثمرين والمشاركين في السوق لدعم اتخاذ قرار الاستثمار في المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسيتيح لمدراء الأصول قياس أداء محافظهم الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يمكن للمؤشر أن يعمل كأساس لعدد من المنتجات المالية كالمشتقات وصناديق المؤشرات المتداولة ، وسيكون مكملاً لباقي مؤشرات السوق الحالية، مشيرةً إلى أنه سيتم فحص مكونات المؤشر من قبل مقدم خدمات مستقل تحت إشراف اللجنة الشرعية الاستشارية والتي تضم ممثلين من كبرى المؤسسات المالية، وستكون الشركات المكونة لمؤشر السوق الرئيسية “تاسي”مؤهلة للانضمام للمؤشر.

وأكّد المدير التنفيذي محمد الرميح، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود “تداول السعودية” المستمرة في تطوير المنتجات والمؤشرات لتقديم أفضل الخدمات والعروض المتنوعة المستثمرين، وسيمهد المؤشر الطريق لإطلاق منتجات مالية جديدة في السوق لتلبية الطلب المتزايد على أدوات استثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية ، ويسهم إطلاق مثل هذه الأدوات في تعزيز قطاع الاستثمار الإسلامي في المملكة، ويرسّخ مكانة تداول السعودية كوجهة استثمارية جاذبة والخيار الأنسب للمستثمرين بصورة تدعم برنامج تطوير القطاع المالي ومستهدفات رؤية المملكة 2030″.