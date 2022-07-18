الرياضة الأخضر الشاب يرفع استعداده لمواجهة موريتانيا في افتتاح كأس العرب

الرياض – هاني البشر

واصل المنتخب الوطني تحت 20 عامًا اليوم الاثنين تدريباته؛ استعدادًا لمواجهة منتخب موريتانيا بعد غدٍ الأربعاء ضمن افتتاح بطولة كأس العرب التي تحتضنها مدينة أبها حتى السادس من شهر أغسطس المقبل. وقد أجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، حيث طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية متنوعة. من ناحية أخرى، أعلن المدير الفني صالح المحمدي قائمة “الأخضر” المشاركة في بطولة كأس العرب، حيث تضم” أسامة المرمش، بلال الدواء، حامد الشنقيطي، عبدالعزيز الفرج، أحمد الجليدان، محمد سليمان، محمد الدوسري، سويلم المنهالي، سالم النجدي، وليد عياش، فيصل الصبياني، عبدالله الزيد، عبدالعزيز العليوة، مصعب الجوير، ثامر الشهراني، عبدالله العنزي، محمد المري، صالح الرحماني، ياسين الزبيدي، عبدالملك العييري، مشاري النمر، يزيد جوشان، عبدالله رديف”.

من جانبٍ آخر، عُقدت مساء اليوم في مقر سكن بعثة المنتخب محاضرة حول آخر التحديثات في قانون كرة القدم، قدمها المحاضر المعتمد لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم علي الأحمري. يذكر أن المنتخب الوطني تحت 20 عامًا، يأتي على رأس المجموعة “الأولى” وإلى جانبه منتخبا العراق وموريتانيا.