ارتفاع أرباح “أكاديمية التعلم”

الرياض – البلاد

حققت شركة “أكاديمية التعلم” والتي سيتم إدراجها في السوق الموزاية “نمو”، أرباحا بقيمة 16.2 مليون ريال (2.7 ريال/سهم) بنهاية عام 2021، مرتفعة بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق الذي كانت تبلغ أرباحه 14.5 مليون ريال آنذاك.

ويعود سبب ارتفاع الأرباح بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات بمعدل 25% خلال عام 2021، لتبلغ 42.3 مليون ريال، وتتمثل في الإيرادات المحققة من الخدمات التعليمية المقدمة بالإضافة إلى دورات لغات أجنبية ، وتحسنت هوامش الربحية بمقدار 6.2% لتبلغ 63.8% خلال عام 2021، مقارنة بـ 57.6% عن العام السابق.

وتعمل “أكاديمية التعلم” من خلال 6 مراكز تعليمية منها 2 في الدمام، ومركز واحد في كل من الجبيل والخبر والقطيف والأحساء، بإجمالي طاقة استيعابية تقدر بـ 4015 طالبا ، وحققت إيرادات مراكز الشركة ارتفاعا جماعيا خلال عام 2021، أبرزها “مركز الدمام2” بزيادة إيراداته بأكثر من الضعف لتبلغ 7.3 مليون ريال مقارنة بـ 3.3 مليون ريال مدفوعة بزيادة عدد طلابه من 405 طلاب إلى 862 طالبا ، فيما ارتفعت إيرادات “مركز القطيف” بنسبة زيادة 25%، وإيرادات “مركز الخبر” بنسبة 20%.