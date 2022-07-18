أطعمة بعينها قد تدمر صحة البصر سريعا.. احترس منها

البصر يتراجع مع تقدم العمر ولكن هناك نشاطات وأنظمة غذائية يمكن أن تسرّع هذه العملية.

وحذر طبيب عيون رائد من الولايات المتحدة من أن أحد هذه العادات الغذائية يتضمن تناول الكثير من الأطعمة المقلية.

فهذه الأطعمة وغيرها يمكن أن تضر بالبصر.

ويشرح الدكتور برايان واتشلر، الشهير على “تيك توك”، أن الدهون المتحولة الموجودة غالبا في الأطعمة المقلية.

ترتبط بظهور التنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD).

وقال: “يتم طهي الطعام المقلي في الدهون المتحولة، والتي يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول في الدم”.

ويضيف أن مستويات الكوليسترول المرتفعة “مرتبطة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر واعتلال الشبكية السكري”.

وتدعم دراسة نشرت في مجلة British Journal of Ophthalmology، اقتراح الدكتور واتشلر.

بعد أن أظهرت نتائجها أن الذين يستهلكون مستوى عاليا من اللحوم الحمراء والمعالجة، والأطعمة المقلية، والحبوب المكررة.

ومنتجات الألبان عالية الدسم، كانوا معرضين بنحو ثلاثة أضعاف لاحتمال الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر في مرحلة متأخرة.

وينصح الدكتور واتشلر بمحاولة تناول المزيد من الفاكهة والخضروات المليئة بفيتامين C، مثل الحمضيات والطماطم والفلفل الأحمر.

وأضاف: “الأطعمة التي تحتوي على اللوتين والزياكسانثين، مثل السبانخ واللفت، ترتبط أيضا بانخفاض خطر الإصابة بمرض التنكس البقعي المرتبط بالعمر”.