كيف تصبح تشكيلة برشلونة مع ليفاندوفسكي؟

سيصبح القالب الهجومي لفريق برشلونة أكثر صلابة بعد التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ ، لكن كيف تصبح تشكيلة البارسا؟

انضمام ليفاندوفسكي -الوشيك- إلى برشلونة سيجعل خط مقدمة النادي الكاتالوني مكتظًا بالخيارات المتنوعة للمدرب الإسباني الشاب تشافي هيرنانديز.

في عمق الهجوم سيمتلك برشلونة 4 مهاجمين وهم ليفاندوفسكي و الهولندي ممفيس ديباي و الدنماركي مارتن برايثوايت والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ.

على مستوى الأجنحة ستكون الوفرة بعينها، ديمبيلي ورافينيا وأنسو فاتي وفيران توريس، إضافة إلى الثنائي المغربي عبد الصمد الزلزولي وإلياس أخوماش.

يمكن القول أن المدرب تشافي يمتلك 10 لاعبين هجوميين في برشلونة سيختار منهم 3 فقط في المقدمة، عطفًا على اتباعه الرسم التكتيكي (4 – 3 – 3).

تشكيلة برشلونة بعد التعاقد مع ليفاندوفسكي

لا جدال في أن ليفاندوفسكي سيكون المهاجم الأساسي في تشكيلة برشلونة وسيكون الجدل فقط حول هوية الجناحين اللذان سيرافقانه في التشكيل، وتصب أغلب المؤشّرات في صالح الوافد البرازيلي الجديد رافينيا والفرنسي الذي جدد تعاقده قبل أيام حتّى 2024 عثمان ديميلي.

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ثلاثي الوسط من المرجّح أن يكون إسباني خالص لخدمة المنتخب الوطني في مونديال قطر 2022، وهم غافي وسيرخيو بوسكيتس وبيدري.

رباعي الدفاعي، بحسب “footballtransfers” سيكون الوافد الجديد أندرياس كريستنسن وبجانبه الأوروغوياني رونالد أراوغو في العمق، على اليسار سيحافظ خوردي ألبا على مكانه في التشكيلة الأساسية، وسيظهر الأمريكي سيرجييو ديست في اليمين، وفي الخلف الحارس الألماني تيرشتيغن.