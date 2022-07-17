بايدن: لن نسمح لإيران بنشر التوترات وامتلاك قنبلة نووية

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أنشطة إيران تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط، لذلك تلتزم واشنطن بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي مطلقا.

وقال بايدن في كلمته خلال قمة الأمن والتنمية في جدة: “أتوجه بالشكر للمملكة لدعوتنا لهذه المنطقة المهمة”، مضيفا: “لدينا العزيمة لمواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة، وسنوفر الدعم لحلفائنا في المنطقة لمواجهة الإرهاب”.

وتعهد بايدن بتعزيز الدفاعات الجوية والإنذار المبكر لمواجهة التهديدات الجوية في المنطقة، مرحبا بدور الدول الإقليمية في دعم هدنة اليمن، وقال إن الهدنة وصلت إلى أسبوعها الخامس عشر، وسنعمل على حل الأزمة هناك. وتابع: “سيكون هناك اتفاقات تجارة حرة واستثمارات سعودية في الأردن وغيرها، لافتا إلى أن “أهدافنا مركزة ويمكن تحقيقها، وسنعمل في سياق شرق أوسط موحد”، مشددا على أن الولايات المتحدة لن تسمح للقوى الخارجية بالتضييق على المضائق المائية في المنطقة. ولفت إلى أن واشنطن ستبقى شريكا نشطا في الشرق الأوسط، وستعمل في المنطقة وتؤسس علاقات اقتصادية مستدامة، فالمصالح الأمريكية مرتبطة مع النجاحات في الشرق الأوسط، منوها إلى أن أمريكا لن تتخلى عن الشرق الأوسط، حيث تلعب منذ عقود دورا سياسيا وعسكريا محوريا، ولن تسمح بوجود فراغ تملؤه قوى أخرى.