المحليات

بايدن: لن نسمح لإيران بنشر التوترات وامتلاك قنبلة نووية

صحيفة البلادaccess_time18 / ذو الحجة / 1443 هـ      17 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أنشطة إيران تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط، لذلك تلتزم واشنطن بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي مطلقا.

وقال بايدن في كلمته خلال قمة الأمن والتنمية في جدة: “أتوجه بالشكر للمملكة لدعوتنا لهذه المنطقة المهمة”، مضيفا: “لدينا العزيمة لمواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة، وسنوفر الدعم لحلفائنا في المنطقة لمواجهة الإرهاب”.

وتعهد بايدن بتعزيز الدفاعات الجوية والإنذار المبكر لمواجهة التهديدات الجوية في المنطقة، مرحبا بدور الدول الإقليمية في دعم هدنة اليمن، وقال إن الهدنة وصلت إلى أسبوعها الخامس عشر، وسنعمل على حل الأزمة هناك. وتابع: “سيكون هناك اتفاقات تجارة حرة واستثمارات سعودية في الأردن وغيرها، لافتا إلى أن “أهدافنا مركزة ويمكن تحقيقها، وسنعمل في سياق شرق أوسط موحد”، مشددا على أن الولايات المتحدة لن تسمح للقوى الخارجية بالتضييق على المضائق المائية في المنطقة. ولفت إلى أن واشنطن ستبقى شريكا نشطا في الشرق الأوسط، وستعمل في المنطقة وتؤسس علاقات اقتصادية مستدامة، فالمصالح الأمريكية مرتبطة مع النجاحات في الشرق الأوسط، منوها إلى أن أمريكا لن تتخلى عن الشرق الأوسط، حيث تلعب منذ عقود دورا سياسيا وعسكريا محوريا، ولن تسمح بوجود فراغ تملؤه قوى أخرى.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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