هكذا أجاب ولي العهد على “بايدن”

جدة : البلاد

كشف مصدر سعودي حضر المباحثات “السعودية – الأميركية” عن جانب مما دار في الاجتماع الموسع، حيث تطرق الرئيس الرئيس الأميركي جوزيف بايدن خلال زيارته للمملكة لموضوع “جمال خاشقجي”، وأجابه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالآتي:

“ماحدث أمر مؤسف ونحن في المملكة أتخذنا جميع الإجراءات القانونية من تحقيق، ومحاكمات لحين صدور الأحكام، وتنفيذها، كما قامت المملكة بوضع إجراءات تمنع من حدوث مثل هذه الأخطاء مرة أخرى في المستقبل”.

كما ذكر ولي العهد، “إن مثل هذه الحادثة تحدث في أي مكان في العالم، كما أنه في نفس العام الذي حدثت فيه هذه الحادثة المؤسفة، قتل فيها صحفيين آخريين في أماكن أخرى من العالم، كما قامت الولايات المتحدة أيضا بعدد من الأخطاء كحادثة سجن أبوغريب في العراق وغيرها من الأخطاء، إلا أن المطلوب هو أن تتعامل هذه الدول مع هذه الأخطاء، وتتخذ إجراءات تمنع من حدوثها مجدداً”.

وقال المصدر أن الأمير محمد بن سلمان أشار لحادثة مقتل الصحفية الأميركية “شيرين أبوعاقلة”، وتسائل ولي العهد عن ماقامت به أميركا ودول العالم من إجراءات بشأنها.

وأضاف المصدر، أن الرئيس بايدن تطرق للقيم المشتركة، فكانت إجابة ولي العهد بالآتي:

“كل دول العالم وبالذات الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة لديها العديد من القيم التي تتفق بشأنها وعدد من القيم التي نختلف فيها، إلا أن القيم والمبادئ الصحيحه والجيدة دائماً ما تؤثر على شعوب الدول الأخرى، بالذات في الوقت الذي نرى فيه ترابط بين شعوب العالم بشكل غير مسبوق، في المقابل فإن محاولة فرض هذه القيم بالقوة له نتائج عكسية كبيرة كما حدث في العراق وأفغانستان، والتي لم تنجح فيها الولايات المتحدة، ولذا فإن من المهم معرفه أن لكل دولة قيم مختلفه ويجب احترامها، ولو افترضنا ان الولايات المتحدة الأميركية لن تتعامل إلا مع الدول التي تشاركها القيم والمبادئ ١٠٠٪؜ فلن يبقى للولايات المتحدة من دول تتعامل معها سوى الناتو، ولذا يجب علينا التعايش فيما بيننا بالرغم من الإختلافات التي نعيشها”.