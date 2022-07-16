ضبط 10401 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

جدة : البلاد

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، عن ضبط 10401مخالفاً وترحيل 10561

وفي التفاصيل بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (10401) مخالفًا، منهم (6786) مخالفًا لنظام الإقامة، و(2444) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1171) مخالفًا لنظام العمل.

و بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (203) أشخاص، (31%) منهم يمنيو الجنسية، و(57%) إثيوبيو الجنسية، و(12%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (48) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

فيما تم ضبط (8) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

كما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (64093) وافداً مخالفًا، منهم (60483) رجلاً، و(3610) نساء.

وتم إحالة (51721) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (3606) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (10561) مخالفًا.