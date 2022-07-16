الرياضة تشيلسي يعلن تعاقده مع كوليبالي من نابولي

جدة- البلاد

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم السبت، عن تعاقده مع المدافع السنغالي الدولي المخضرم خاليدو كوليبالي لمدة أربع سنوات، قادما من نادي نابولي الإيطالي بصفقة تقدر بنحو 40 مليون دولار. وأصبح قائد منتخب السنغال، ثاني لاعب يضمه فريق غرب لندن الذي استحوذ عليه “كونسورتيوم” أمريكي (ائتلاف تجاري) بقيادة رجل الأعمال تود بوهلي، بعد المهاجم الدولي الإنجليزي رحيم سترلينغ من مانشستر سيتي. وفي لندن، سيجتمع كوليبالي (31 عاما) مع مواطنه الحارس الدولي إدوار ميندي، ويعوض رحيل الألماني أنتونيو روديغر بعقد حر إلى ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، والدنماركي أندريس كريستنسن بعقد حر أيضا إلى برشلونة الإسباني. وكشف كوليبالي، أن ميندي ولاعب وسط تشيلسي الحالي، جورجينيو الذي حمل ألوان نابولي بين 2014 و2018 ساهما في إقناعه بالقدوم إلى ملعب “ستامفورد بريدج”. وقال كوليبالي لموقع تشيلسي أثناء توقيعه للفريق اللندني: “كان حلمي دوما أن ألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. اتصل بي تشيلسي عام 2016 لكن لم تنجح الأمور. هذه المرة عندما التقوا معي، قبلت (العرض) لأنهم أرادوا حقا أن ألعب معهم”. وأمضى قلب الدفاع المواسم الثمانية الأخيرة مع نابولي، حيث أحرز كأس إيطاليا في 2020 وكان فريقه منافسا على لقب الدوري. وخاض اللاعب المولود في فرنسا بداياته الاحترافية مع متز الفرنسي، ثم انضم إلى غنك البلجيكي بين 2012 و2014.