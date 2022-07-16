تدشين مهرجان «جاكس للفنون»

الرياض – البلاد

دشنت وزارة الثقافة أمس (الجمعة)، أنشطة مهرجان “جاكس للفنون” بدعم من برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك في مقر بينالي الدرعية بحي جاكس في محافظة الدرعية، والذي يستهدف جميع شرائح المجتمع، ويوفر مساحة لتذوق الإبداعات الفنية المحلية والعالمية، خلال فترة تنطلق من اليوم وتستمر حتى يوم السبت 23 يوليو الجاري.

ويقدم المهرجان رحلة إبداعية عبر نوافذه المكونة من عدة محطات تأخذ الزوار في تجربة فنية مترابطة وممتعة، والتي تبدأ من النافذة الأولى “رحلة الانطلاق” التي يبدأ من خلالها الزائر رحلته بمروره على 5 محطات تستثير فضوله وتخاطب حواسه، وتهيئه لما سيواجه داخل المهرجان. وفي النافذة الثالثة “استديو XR” ينتظر الزائر تجربة تفاعلية داخل استديو مجهز بكافة التقنيات والمؤثرات الصوتية والبصرية، مخصص لتكنولوجيا الواقع الممتد (Extended Reality- XR) مما يتيح له خوض تجربة فنية تقنية مبهرة في عالم الفيديو آرت، ويتضمن الاستديو فعالية “عيش التجربة”، “رحلة استكشاف”، بينما يختتم الزائر رحلته الفنية بالنافذة السادسة “العُبور” وهي منطقة مفتوحة تضم مجموعة من المجسمات والأعمال الفنية التفاعلية التي تُزين المنطقة، وتعزز تجربة الزوّار من خلال ارتباطها بهوية المهرجان.