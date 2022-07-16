بنزيمة يغيب عن الكلاسيكو ويتأهب للكرة الذهبية

يغيب الفرنسي من أصل جزائري كريم بنزيمة عن مباراة ريال مدريد الودّية أمام برشلونة في الكلاسيكو الذي يُقام في لاس فيغاس الأمريكية هذا الشهر.

ويلعب ريال مدريد في مواجهة برشلونة بملعب “أليغينت” الذي يتسع لـ65 ألف مشجّع يوم 23 يوليو الحالي في إطار الجولات التحضيرية للموسم الجديد.

سيلتحق بنزيمة ببعثة ريال مدريد يوم 19 يوليو منفردًا، بعد أن اتفق مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على منحه راحة أكبر في أعقاب موسم مرهق.

وشارك بنزيمة في 46 مباراة خلال الموسم الماضي 2021-2022 الذي قاد خلاله “الميرنغي” لحصد لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

من المرجّح أن يشارك بنزيمة في المواجهات اللاحقة لريال مدريد في جولة أمريكا، أمام بلانكوس يوم 26 يوليو ويوفنتوس في 29 من نفس الشهر.

Benzema to miss Las Vegas Clásico ✍️ @As_TomasRoncero https://t.co/YM6X2aWuSH — AS USA (@English_AS) July 15, 2022

بنزيمة يغيب عن الكلاسيكو الثاني تواليًا

غياب بنزيمة (34 عامًا) عن الكلاسيكو الودّي في لاس فيغاس، يعني أنه لن يشارك أمام برشلونة للمرة الثانية تواليًا هذا العام (2022).

وغاب بنزيمة عن كلاسيكو الدور الثاني بالدوري الإسباني 2021-2022 في مارس الماضي، بسبب إصابة الفخذ، وخسر الملكي حينها 0-4.

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مع ذلك، يمتلك بنزيمة سجلًا رائدًا أمام برشلونة في مباريات الكلاسيكو بإحرازه 11 هدفًا وتقديمه 10 تمريرات حاسمة في كل البطولات.

كلاسيكو الكرة الذهبية لبنزيمة

يحين موعد كلاسيكو الدور الأول في الدوري الإسباني بالموسم الجديد 2022-2023 بين ريال مدريد وبرشلونة يوم 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

فقط 24 أو 48 ساعة قبل حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022 من “فرانس فوتبول” التي يتصدر بنزيمة قائمة المرشحّين للظفر بها.

سجل بنزيمة 44 هدفًا في كل المسابقات عن الموسم الماضي من 46 مباراة، كما قدّم 15 تمريرة حاسمة، جعلته المرشح الأول للكرة الذهبية.

ويمنّى بنزيمة النفس بحصد أول كرة ذهبية في مسيرته بعد أن تقاسم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي الجائزة في العقد الأخير، فيما كان الاستثناء الوحيد لزميله في ريال مدريد لوكا مودريتش عام 2018 عندما حصد دوري أبطال أوروبا ووصل مع كرواتيا إلى نهائي كأس العالم في روسيا.

شاهد أهداف بنزيمة في دوري أبطال أوروبا 2021-2022