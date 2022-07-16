الشاي الأخضر يقلل آثار السكري

البلاد ـ وكالات

توصل باحثون إلى أن شرب أربعة أكواب من الشاي الأخضر بشكل يومي يمكن أن يساعد مرضى السكري من النوع الثاني على تفادي الآثار والتداعيات المرتبطة بهذا النوع من المرض .

وقال مؤلف الدراسة الرئيسي الدكتور يوجي كوموريتا، من جامعة كيوشو: «لقد أظهرنا أن زيادة استهلاك الشاي الأخضر والقهوة كان مرتبطًا بشكل كبير بتقليل معدل الوفيات لجميع الأسباب». وتضمّنت التجربة مراقبة صحة ما يقارب 5 آلاف شخص يعانون من مرض السكري من النوع الثاني في اليابان، يذكر أن الشاي الأخضر يحتوي على العديد من العناصر الغذائية، والتي من أهمها فيتامينات المجموعة ب، وحمض الفوليك، والمنغنيز، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم والكافيين والعديد من مضادات الأكسدة. كما أن مضادات الأكسدة القوية الموجودة في الشاي الأخضر جعلته مُساهما جيدا في حماية الجلد من تأثيرات أشعة الشمس، وذلك عبر تحييد الجذور الحرة التي تنتجها الشمس مما يُسبب شيخوخة الجلد.