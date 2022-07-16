الأخيره

الشاي الأخضر يقلل آثار السكري

صحيفة البلادaccess_time17 / ذو الحجة / 1443 هـ      16 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ـ وكالات

توصل باحثون إلى أن شرب أربعة أكواب من الشاي الأخضر بشكل يومي يمكن أن يساعد مرضى السكري من النوع الثاني على تفادي الآثار والتداعيات المرتبطة بهذا النوع من المرض .
وقال مؤلف الدراسة الرئيسي الدكتور يوجي كوموريتا، من جامعة كيوشو: «لقد أظهرنا أن زيادة استهلاك الشاي الأخضر والقهوة كان مرتبطًا بشكل كبير بتقليل معدل الوفيات لجميع الأسباب». وتضمّنت التجربة مراقبة صحة ما يقارب 5 آلاف شخص يعانون من مرض السكري من النوع الثاني في اليابان، يذكر أن الشاي الأخضر يحتوي على العديد من العناصر الغذائية، والتي من أهمها فيتامينات المجموعة ب، وحمض الفوليك، والمنغنيز، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم والكافيين والعديد من مضادات الأكسدة. كما أن مضادات الأكسدة القوية الموجودة في الشاي الأخضر جعلته مُساهما جيدا في حماية الجلد من تأثيرات أشعة الشمس، وذلك عبر تحييد الجذور الحرة التي تنتجها الشمس مما يُسبب شيخوخة الجلد.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *