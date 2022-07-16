استمرار القبول بالقوات الخاصة للأمن البيئي

الرياض ــ البلاد

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن البيئي على رتبة (رقيب – ووكيل رقيب – وعريف) للرجال، وذلك حتى يوم الخميس 22/ 12/ 1443 هـ، وذلك عبر منصة (أبشر – توظيف)

يشار إلى أن الأمن البيئي هو عنصر من عناصر الأمن الإقليمي والوطني، ويشمل التخفيف والوقاية من تهديدات الطاقة بما في ذلك التهديدات للمصادر وخطوط الإمداد والمخاطر البيئية، والمهمة الأساسية للأمن البيئي هي الرقابة الدائمة على الالتزام البيئي، حيث يقوم موظفو الأمن البيئي بإعداد المعايير واللوائح الخاصة بالحفاظ على البيئة ، فضلا عن التتبع المستمر لمستويات التلوث وأسبابه ومصادره، وذلك بغرض التحسين من جودة البيئة المحيطة بالسكان.