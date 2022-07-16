أمان وطمأنينة

أدت جموع من حجاج بيت الله الحرام أمس ، صلاة الجمعة الأولى في المسجد النبوي بعد أدائهم مناسك الحج هذا العام بيسر وأمان. وهيأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جميع الخدمات لاستقبال الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بدءاً بخدمات السقيا وفرش كامل المساحات المخصصة للصلاة داخل المسجد وسطحه, وفي الساحات, وفتح المظلات لوقايتهم من الشمس, وتشغيل مراوح الرذاذ لتلطيف الأجواء لينعم المصلون بالراحة أثناء أدائهم الصلوات ، وفي الصورة طفلان في إحدى ساحات المسجد النبوي الشريف بعد أداء صلاة الجمعة بصحة أسرتهما أمس.