أمانة جدة تضبط 1.5 طن من التمور والخضار بموقع تخزين للباعة الجائلين

جدة : البلاد

ضبطت أمانة محافظة جدة 1.5 طن من التمور والخضروات بموقع مخالف في نطاق بلدية البلد استغله الباعة الجائلون لممارسة نشاطهم بطرق عشوائية.

وأوضحت الأمانة أن جهود بلدية البلد في مكافحة ظاهرة البيع العشوائي وتحسين المشهد الحضري أسفرت عن ضبط كميات من الخضروات ومنع بيعها بطرق مخالفة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة رقابية للحد من هذه الظاهرة على الطرقات والساحات وداخل الأحياء السكنية.

وثمنت أمانة جدة تعاون المواطنين والمقيمين في تحسين الخدمات بالإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق بلدي أو عبر رقم البلاغات الموحد 940.