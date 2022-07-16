المحليات

أمانة جدة تضبط 1.5 طن من التمور والخضار بموقع تخزين للباعة الجائلين

صحيفة البلادaccess_time17 / ذو الحجة / 1443 هـ      16 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

ضبطت أمانة محافظة جدة 1.5 طن من التمور والخضروات بموقع مخالف في نطاق بلدية البلد استغله الباعة الجائلون لممارسة نشاطهم بطرق عشوائية.

وأوضحت الأمانة أن جهود بلدية البلد في مكافحة ظاهرة البيع العشوائي وتحسين المشهد الحضري أسفرت عن ضبط كميات من الخضروات ومنع بيعها بطرق مخالفة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة رقابية للحد من هذه الظاهرة على الطرقات والساحات وداخل الأحياء السكنية.

وثمنت أمانة جدة تعاون المواطنين والمقيمين في تحسين الخدمات بالإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق بلدي أو عبر رقم البلاغات الموحد 940.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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