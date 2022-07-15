sport.tvp: النصر هو من تفاوض مع رونالدو

جدة- البلاد
كشف موقع «sport.tvp» الستار عن هوية النادي السعودي الذي قدم عرضاً رسمياً للتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكانت شبكتا TVI وCNN قد أكدتا أن العرض المقدم لرونالدو بلغ 300 مليون يورو؛ 30 مليون يورو لإتمام التعاقد مع مانشستر يونايتد، و250 مليون يورو راتب اللاعب على موسمين بواقع 125 مليون يورو لكل موسم، و20 مليون يورو عمولات الوكلاء.
وأوضح الموقع أن النادي هو النصر، وقال: «تلقى كريستيانو رونالدو عرضًا من أحد الأندية في المملكة العربية السعودية، والنادي هو النصر القوة الثالثة في الموسم السابق من الدوري السعودي، الذي تعاقد مؤخرا مع الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا ويملك في صفوفه الكاميروني فيسنت أبوبكر والبرازيلي أندرسون تاليسكا».
من جانبها، قالت صحيفة ريكورد البرتغالية إن كريستيانو رونالدو رفض العرض المقدم له من أجل الرحيل؛ كونه يرغب في اللعب بدوري أبطال أوروبا.
وقد تقدم رونالدو بطلب رسمي إلى إدارة ناديه مانشستر يونايتد من أجل الرحيل هذا الصيف بسبب غضبه من عدم تدعيم صفوفه بصفقات مميزة للمنافسة على الألقاب؛ بالإضافة لعدم مشاركته بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
وشارك رونالدو 19 موسمًا متتاليًا في دوري أبطال أوروبا، ويريد أن يصل إلى 20 موسمًا وهو أمر لا يمكن أن يحدث حال بقائه ضمن صفوف مانشستر يونايتد.
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