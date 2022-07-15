6 جوائز عالمية لمنتخب الرياضيات السعودي بالنرويج

جدة : البلاد

حقق المنتخب السعودي للرياضيات ممثلاً في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم، إنجازاً جديداً في منافسات أولمبياد الرياضيات الدولي 2022 (IMO) المقام في مملكة النرويج خلال الفترة من 6 إلى 16 يوليو الجاري، بحصده 6 ميداليات ( فضيتان و4 برونزيات) من بين 589 طالباً وطالبة، يمثلون 106 دول، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مشاركات المملكة في هذه المسابقة، البالغ عددها 17 مشاركة سابقة.

وبهذا الإنجاز ارتقت المملكة 16 مركزاً، لتحتل الترتيب 22 لهذا العام من بين الدول المشاركة، في دورة هذا العام من الأولمبياد. وفاز الطالب مروان خياط من إدارة تعليم مكة المكرمة بميدالية فضية، ليضيفها إلى رصيده السابق، محلقا في سماء الإبداع بخمس عشرة جائزة عالمية، محققاً رقماً قياسياً باسم المملكة، وحصد الطالب هادي العيثان من تعليم الأحساء ميدالية فضية، والطالب محمد الدبيسي من تعليم الشرقية ميدالية برونزية، والطالب علي الرمضان من تعليم الشرقية ميدالية برونزية، والطالب مهدي البيك من تعليم الشرقية ميدالية برونزية، والطالب معاذ الغامدي من تعليم مكة المكرمة ميدالية برونزية.

وقالت الأمين العام المكلف لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الدكتورة آمال الهزاع: إن هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها المنتخب السعودي 6 ميداليات في الأولمبياد لكل أعضاء الفريق السعودي، وبمجموع درجات 168، وهو ما يمثل زيادة قدرها 44 درجة عن أعلى مجموع حققه المنتخب سابقا في 2019، إلى جانب تحقيق أعلى درجة لطالب سعودي، وهي 32، وهي أعلى بست درجات عن أعلى درجة لطالب سابق في 2019″، مبينة أن المملكة تجاوزت في الترتيب كلاً من: أستراليا، وسنغافورة، والبرازيل، والهند، وتركيا، وفرنسا، وإندونيسيا، والمكسيك، وهنغاريا.

وأضافت أن هذا الإنجاز الجديد نتاج جهود مشتركة ومثمرة بين مؤسسة موهبة وزارة التعليم، للاستثمار في الطاقات السعودية الموهوبة والمبدعة والإسهام في تحقيق الأولويات التنموية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية ومشاريعها التنموية، مشيرة إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، الذي يقام بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم، ويعد واحداً من 20 برنامجاً ومبادرةً مختلفة من مناهج متقدمة وبرامج إثرائية، تقدمها “موهبة” والوزارة للطلبة الموهوبين سنوياً، في رحلة يمر خلالها الموهوب بعدة مراحل، تستكشف ميوله وتعززها وتمكنه وتستثمر فيه مع شركائها المحليين والدوليين.

وأكدت الدكتورة آمال الهزاع أن الطلاب في برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية وبشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم يمرون بتدريب مكثف، بمعدل 1200 ساعة سنوياً محلياً ودولياً بالمسار العلمي الذي يختاره الطالب، على أيدي نخبة من المدربين المحليين وخبراء أولمبياد دوليين، وبدعم من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة الملك سعود، مضيفة أن تفوق الطلاب السعوديين على طلاب وطالبات من عدة دول متقدمة وذات باع طويل في مسابقات الرياضيات الدولي، يؤكد صحة النهج الذي تنتهجه موهبة ووزارة التعليم لإعداد وتأهيل وتمكين الموهوبين السعوديين.

وبهذا الإنجاز رفعت المملكة العربية السعودية رصيدها من الجوائز في أولمبياد الرياضيات الدولي إلى 48 جائزة، وبلغ مجموع ميداليات وشهادات التقدير التي حصدها الموهوبون السعوديون في المسابقات الدولية 512 جائزة عالمية، منها 56 جائزة هذا العام، من بينها 43 ميدالية و13 شهادة تقدير.