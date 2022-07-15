القادسية يتعاقد مع مهاجم الأهلي المصري” بواليا”

الدمام- حمودالزهراني
أنهت إدارة نادي القادسية التعاقد مع المهاجم الكونغولي، والتر بواليا قادما من النادي الأهلي المصري بنظام الإعارة لمدة موسم واحد. يذكر أن الكونغولي خاض العديد من التجارب الاحترافية؛ أبرزها مع نادي الجونة المصري، قبل أن يشتري الأهلي المصري عقده، وبعدها انتقل على سبيل الإعارة لأندية يني ملطية سبور التركي، ثم آخر محطاته نادي السيلية القطري، قبل عودته للأهلي المصري.
وعبر المهاجم بواليا عن سعادته بارتداء قميص القادسية مبدياً حماسه لخوض تجربة اللعب في الملاعب السعودية، ومساعدة الفريق القدساوي في العودة إلى دوري المحترفين.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م