الرياضة القادسية يتعاقد مع مهاجم الأهلي المصري” بواليا”

الدمام- حمودالزهراني

أنهت إدارة نادي القادسية التعاقد مع المهاجم الكونغولي، والتر بواليا قادما من النادي الأهلي المصري بنظام الإعارة لمدة موسم واحد. يذكر أن الكونغولي خاض العديد من التجارب الاحترافية؛ أبرزها مع نادي الجونة المصري، قبل أن يشتري الأهلي المصري عقده، وبعدها انتقل على سبيل الإعارة لأندية يني ملطية سبور التركي، ثم آخر محطاته نادي السيلية القطري، قبل عودته للأهلي المصري. وعبر المهاجم بواليا عن سعادته بارتداء قميص القادسية مبدياً حماسه لخوض تجربة اللعب في الملاعب السعودية، ومساعدة الفريق القدساوي في العودة إلى دوري المحترفين.