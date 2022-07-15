العدالة يوقع مع الكولمبي رينالدو لينيس

الدمام- حمودالزهراني
وقعت إدارة نادي العدالة مساء أمس مع الكولمبي رينالدو لينيس المحترف الجديد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد اجتياز الكشف الطبي، ليمثل الفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي المقبل ٢٠٢٢-٢٠٢٣.
تم التوقيع بحضور نائب رئيس مجلس إدارة النادي عبدالله العبدالله. وكان اللاعب قد وصل قبل أيام لمطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومن ثم توجه لمحافظة الأحساء.
ويبلغ اللاعب من العمر 30 سنة، وقد لعب لأندية لونيكوس اليوناني، ويونيفيرسيداد التشيلي، وبانفيلد الأرجـنتيني.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
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