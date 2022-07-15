الخليج يستقبل المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل

الرياضةالخليج يستقبل المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل صحيفة البلادaccess_time16 / ذو الحجة / 1443 هـ 15 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق الدمام-حمودالزهراني وصل المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل؛ المدرب الجديد لنادي الخليج، إلى الدمام، تمهيدا لبدء مهمته الفنية مع الدانة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وكان في استقبال البرتغالي كل من محمد كحل عضو مجلس الإدارة بالإضافة إلى مدير الفريق حسين الدبيس و مدير الإعلام والاتصال الأستاذ أشرف السادة ومدير الاحتراف الأستاذ علي شيبان. يذكر أن تحضيرات الفريق الكروي للموسم الرياضي الجديد ستنطلق مساء الأحد المقبل على ملعب النادي بسيهات.