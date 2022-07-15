الرياضة

الخليج يستقبل المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل

صحيفة البلادaccess_time16 / ذو الحجة / 1443 هـ      15 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام-حمودالزهراني
وصل المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل؛ المدرب الجديد لنادي الخليج، إلى الدمام، تمهيدا لبدء مهمته الفنية مع الدانة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان في استقبال البرتغالي كل من محمد كحل عضو مجلس الإدارة بالإضافة إلى مدير الفريق حسين الدبيس و مدير الإعلام والاتصال الأستاذ أشرف السادة ومدير الاحتراف الأستاذ علي شيبان.

يذكر أن تحضيرات الفريق الكروي للموسم الرياضي الجديد ستنطلق مساء الأحد المقبل على ملعب النادي بسيهات.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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