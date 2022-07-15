أطعمة لا يجب تناولها لمرضى التهاب المفاصل والعظام

إذا كنت تعاني من آلام في العظام فيمكن أن يكون ذلك ناتجًا عن مشاكل طويلة المدى مثل التهاب المفاصل، وفي حين أن بعض الحالات يمكن علاج آلام العظام إلا أن هناك أوقاتًا أخرى لا تكون فيها آلامًا، وبينما يمكنك تناول دواء مؤقت لتخفيف آلام العظام، يمكنك أيضًا مراقبة نظامك الغذائي، حيث يمكن أن تساعد الأطعمة التي تتناولها فى زيادة آلامك، وفقا لما نشره موقع “ eatthis

اللحوم الحمراء المصنعة

تعتبر المنتجات مثل الهوت دوج ، والبرجر والوجبات السريعة ، مسببة للالتهابات ويمكن أن تزيد من خطر حدوث مشاكل في المفاصل، وتحتوي هذه اللحوم فائقة المعالجة على النتريت والبيورين وهي مواد كيميائية تزيد الالتهاب وقد تؤدي إلى آلام المفاصل.

وفي دراسة نُشرت في مجلة BMC Musculoskeletal Disorders ، أظهرت الأبحاث أن تناول نسبة عالية من اللحوم الحمراء الطازجة مقارنةً بالمعالجة كان مرتبطًا بانخفاض خطر استبدال مفصل الفخذ، ما يُظهر في النهاية أن اللحوم الطازجة بديل صحي للعظام المؤلمة مقابل المعالجة .

مشروبات سكرية

بشكل عام ، فإن المشروبات التي تحتوي على سكريات مضافة ، مثل الصودا العادية وعصير الليمون المحلى أو الشاي ، قد ارتبطت أيضًا بالالتهاب وقد يساهم ذلك في زيادة مشاكل المفاصل ، هل تعلم كيف يمكن للأطعمة السكرية أن تؤدي إلى تسوس الأسنان وتلف مينا الأسنان؟ الشيء نفسه ينطبق على تأثير العظام في جسمك، يؤدي الإفراط في تناول الصودا والمشروبات السكرية الأخرى إلى زيادة خطر الإصابة بالكسور .

ألبان كاملة الدسم

على الرغم من أن منتجات الألبان يمكن أن يكون لها بعض الآثار المفيدة على عظامك بسبب الكالسيوم ، إلا أنها يمكن أن تكون ضارة أيضًا بسبب الكازين ، وهو ما يُحتمل أن يساهم في التهاب المفاصل، قد ترتبط منتجات الألبان مثل الحليب كامل الدسم أو الزبدة أو الكريمات عالية الدسم بمزيد من آلام المفاصل لدى بعض الأشخاص.

أنواع معينة من المأكولات البحرية

هناك بعض أنواع المأكولات البحرية التي تمنحك فرصة أكبر للإصابة بألم العظام أكثر من غيرها، إن الإفراط في تناول الأسماك مثل الأنشوجة والتونة والسردين يحتوى على كمية عالية من البيورينات وتتفتت إلى حمض البوليك، ويمكن أن يؤدي تراكم بلورات حمض البوليك في المفاصل إلى النقرس.