يسبب نزيفاً وصداعاً.. مرض غامض يجتاح تنزانيا

أعلنت السلطات التنزانية أنها أرسلت فريقا من الأطباء وخبراء الصحة إلى جنوب شرق البلاد للتحقيق في مرض غامض أودى بحياة ثلاثة أشخاص.

وقال أيفيلو سيشالوي كبير المسؤولين الطبيين في الحكومة، في بيان الأربعاء، إنه تم اكتشاف المرض الذي تشمل عوارضه نزيفا من الأنف وحمى وصداعا وتعبا، في منطقة ليندي.

وأضاف أن “الحكومة شكلت فريقا من الخبراء الذين ما زالوا يحققون في هذا المرض المجهول”، داعيا السكان إلى الهدوء.

وكشف عن رصد 13 شخصا أصيبوا بالمرض توفي ثلاثة منهم، حسبما ذكرت “فرانس برس”.

وأوضح سيشالوي أن نتائج اختبار المرضى، كشفت عدم إصابتهم بفيروسات إيبولا أو ماربورغ أو كوفيد-19.

وكانت غانا أعلنت الأسبوع الماضي أنها رصدت إصابتين بفيروس ماربورغ الذي يسبب حمى نزفية قد تكون قاتلة مثل إيبولا.

وفي تجمع الثلاثاء، قالت الرئيسة التنزانية سامية صولحو حسن إن المرض “الغريب” الذي تم اكتشافه في ليندي قد يكون ناجما عن “الاختلاط المتزايد” بين البشر والحيوانات بسبب تدهور الوضع البيئي.