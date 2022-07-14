«وقاية»: فترة حضانة «جدري القرود» تمتد من 5 – 21 يومًا

جدة : البلاد

أكدت هيئة الصحة العامة اليوم الخميس أن مرض جدري القردة ينتقل بين الإنسان والإنسان عن طريق الرذاذ التنفسي أو الاتصال الجسدي مع شخص يعاني من أعراض.

وأشارت “وقاية” إلى أن فترة الحضانة لجدري القردة تمتد من 5 – 21 يومًا ولكنها في الغالب تكون بين 7 إلى 14 يوماً.

وذكرت هيئة الصحة العامة أن من أعراض الصداع وألم في العضلات وألم في الظهر والتعب والإرهاق وانتفاخ في الغدد اللمفاوية.

وأشارت «وقاية» إلى أن انتقال مرض جدري القردة قد يحدث عند العض والخدش من الحيوان المصاب.

ونصحت هيئة الصحة العامة بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة قد الإمكان أثناء السفر والالتزام بلبس الكمامة وتعقيم اليدين بشكل مستمر.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الخميس عن رصد حالة إصابة بمرض جدري القرود لشخص عائد من خارج المملكة وذلك في مدينة الرياض.