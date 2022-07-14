منتخب المغرب للسيدات يتأهل للمونديال للمرة الأولى

جدة- البلاد
تغلب منتخب سيدات المغرب على بوتسوانا (2-1) في الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية، ليحجز مقعده في المربع الذهبي للبطولة القارية وكذلك في نهائيات كأس العالم.
انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 بين المنتخبين، بعدما تمكنت المغربيات من هز الشباك، في الدقيقة الثالثة عبر سناء المسعودي، قبل أن تستدرك البوتسوانيات التأخر بهدف التعادل في الدقيقة السابعة بضربة حرة نفذتها بنجاح كيتوميتسي ديثيبي.
وعاد المنتخب المغربي، خلال الشوط الثاني إلى خطف هدف الفوز عن طريق اللاعبة ياسمين مرابط.
وبهذا الفوز والتأهل لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا، انتزع المنتخب المغربي رسميا، بطاقة العبور إلى نهائيات “مونديال 2023” المقرر تنظيمها في أستراليا ونيوزلاندا.
وينتظر المنتخب المغربي في المربع الذهبي لكأس أمم إفريقيا الفائز من لقاء نيجيريا والكاميرون.
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