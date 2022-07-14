الرياضة عرض مذهل لكريستيانو رونالدو من الدوري السعودي

جدة- البلاد ذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن ناديًا سعوديا، ينوي التحرك بقوة نحو التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي. ونقلت صحيفة “express”، أن أحد الأندية السعودية قدم عرضا مغريا لاستقدام رونالدو هذا الضيف دون أن تكشف عن هوية النادي. وذكرت الصحيفة أن قيمة العرض تبلغ في مجملها 260 مليون جنيه إسترليني (300 مليون يورو تقريبا). وأوضحت أن النادي السعودي عرض دفع 30 مليون جنيه إسترليني لمانشستر يونايتد مقابل تخليه عن خدمات رونالدو، على أن يحصل الأخير على راتب قدره 210 ملايين جنيه إسترليني في موسمين، وموكله على 20 مليون جنيه إسترليني. وكانت تقارير قد كشفت قبل أيام أن رونالدو قدم طلبا رسميا للرحيل عن مانشستر يونايتد، كما أنه غاب عن فترة الإعداد للموسم المقبل، للبحث عن فريق جديد. وبحسب ميديا بريطانية، فإن رونالدو يرفض الاستمرار مع يونايتد حتى نهاية عقده في صيف العام 2023، اعتراضا منه على ضعف نشاط إدارة النادي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية وفشل الفريق في التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا. وكان رونالدو قد عاد إلى مان يونايتد في صيف 2021، قادما من يوفنتوس الإيطالي، لكن الفريق لن يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو ما دفع اللاعب للتفكير في الرحيل مجددا. يذكر أن كافة التقارير الإنجليزية تؤكد أن رونالدو يستهدف الانتقال لناد يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مع تمسكه بالرحيل عن يونايتد قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي، رغم تأكيد الهولندي تين هاغ مدرب اليونايتد أن رونالدو ليس للبيع. ولم يصدر أي تعليق من جانب مسؤولي الأندية السعودية بشأن تلك التقارير، التي انتشرت أيضا بين رواد موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي في المملكة خلال الساعات الماضية.