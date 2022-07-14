طريقة عمل عصير الليمون الكريمي

عصير الليمون الكريمي هو مشروب منعش مصنوع من عصير الليمون الطازج والحليب المكثف المحلى والسكر
المقادير اللازمة
ثلج مجروش
1-2 حبة ليمون كبيرة مقطعة شرائح رفيعة
4 حبات ليمون كبيرة معصورة (كوب واحد تقريبًا)
نصف كوب حليب مكثف محلى ، أو أكثر حسب الرغبة
نصف كوب سكر
2 كوب ماء تقريبًا
طريقة العمل
املأي إبريقًا بسعة 2 لتر بالثلج المجروش
وزعي شرائح الليمون فوقه
في وعاء متوسط اخلطي عصير الليمون والحليب المكثف المحلى والسكر
قلبي حتى يذوب السكر
يسكب مزيج عصير الليمون فوق الثلج
املأي الإبريق بالماء وحركيه حتى يمتزج
قدميها على الفور