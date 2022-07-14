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طريقة عمل عصير الليمون الكريمي

نيفين عباسaccess_time15 / ذو الحجة / 1443 هـ      14 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

عصير الليمون الكريمي هو مشروب منعش مصنوع من عصير الليمون الطازج والحليب المكثف المحلى والسكر

المقادير اللازمة

ثلج مجروش
1-2 حبة ليمون كبيرة مقطعة شرائح رفيعة
4 حبات ليمون كبيرة معصورة (كوب واحد تقريبًا)
نصف كوب حليب مكثف محلى ، أو أكثر حسب الرغبة
نصف كوب سكر
2 كوب ماء تقريبًا

طريقة العمل

املأي إبريقًا بسعة 2 لتر بالثلج المجروش
وزعي شرائح الليمون فوقه
في وعاء متوسط ​​اخلطي عصير الليمون والحليب المكثف المحلى والسكر
قلبي حتى يذوب السكر
يسكب مزيج عصير الليمون فوق الثلج
املأي الإبريق بالماء وحركيه حتى يمتزج
قدميها على الفور

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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