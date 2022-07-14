الرياضة

بدء توافد المنتخبات المشاركة في كأس العرب تحت 20 عاما بمدينة أبها

صحيفة البلادaccess_time15 / ذو الحجة / 1443 هـ      14 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر

بدأت المنتخبات العربية المشاركة في منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم تحت 20 سنة، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 20 يوليو الحالي إلى 6 أغسطس المقبل، في التوافد إلى مدينة أبها.

ووصل منتخب العراق إلى مدينة أبها مساء يوم الثلاثاء، بينما يقيم منتخب السعودية معسكراً استعداداً لانطلاقة البطولة، فيما وصل مساء اليوم الخميس منتخبا السودان وليبيا.

ومن المقرر أن تصل منتخبات المغرب وفلسطين وموريتانيا يوم الأحد المقبل، بينما تصل منتخبات مصر وعمان والأردن والإمارات على مدار يوم الاثنين، فيما يصل منتخب تونس إلى مقر إقامته يوم 20 يوليو الحالي.

على جانب آخر، أنهت اللجنة المنظمة للبطولة جميع الترتيبات الخاصة بانطلاقة المباريات، من تجهيزات الملاعب وفنادق إقامة الوفود وقاعات الاجتماعات والمؤتمرات الصحفية وتجهيز اللجان العاملة في منافسات كأس العرب لمنتخبات الشباب.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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