بدء توافد المنتخبات المشاركة في كأس العرب تحت 20 عاما بمدينة أبها

الرياض – هاني البشر

بدأت المنتخبات العربية المشاركة في منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم تحت 20 سنة، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 20 يوليو الحالي إلى 6 أغسطس المقبل، في التوافد إلى مدينة أبها.

ووصل منتخب العراق إلى مدينة أبها مساء يوم الثلاثاء، بينما يقيم منتخب السعودية معسكراً استعداداً لانطلاقة البطولة، فيما وصل مساء اليوم الخميس منتخبا السودان وليبيا.

ومن المقرر أن تصل منتخبات المغرب وفلسطين وموريتانيا يوم الأحد المقبل، بينما تصل منتخبات مصر وعمان والأردن والإمارات على مدار يوم الاثنين، فيما يصل منتخب تونس إلى مقر إقامته يوم 20 يوليو الحالي.

على جانب آخر، أنهت اللجنة المنظمة للبطولة جميع الترتيبات الخاصة بانطلاقة المباريات، من تجهيزات الملاعب وفنادق إقامة الوفود وقاعات الاجتماعات والمؤتمرات الصحفية وتجهيز اللجان العاملة في منافسات كأس العرب لمنتخبات الشباب.