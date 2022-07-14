المحليات

أمانة جدة تضبط 306 ذبائح فاسدة خلال عيد الأضحى المبارك

صحيفة البلادaccess_time15 / ذو الحجة / 1443 هـ      14 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – البلاد

ضبطت أمانة محافظة جدة 306 ذبائح غير صالحة للاستهلاك الآدمي “فاسدة” بنقاط التفتيش المعتمدة على المنافذ المؤدية للمحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتم احتجاز 70 مركبة كانت تنقل تلك اللحوم وسط بيئة تفتقر لجميع الاشتراطات الصحية.
وأوضحت الأمانة أن فرق الرقابة الميدانية في البلديات الفرعية -بمساندة الجهات الأمنية- تمكنت من ضبط تلك الذبائح ومصادرتها والتصدي لمحاولات نقلها وتداولها في السوق، إلى جانب إزالة 50 حظيرة مخالفة و 173 مسلخًا عشوائيًا.
ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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