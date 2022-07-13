غدا.. انطلاق ثاني جولات دوري البلياردو والسنوكر لفئة الناشئين

الدمام- حمودالزهراني
تقام غدا الخميس بالرياض منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الاتحاد السعودي للبلياردو، والسنوكر للأندية لفئة الناشئين، وتستمر لمدة ثلاثة أيام؛ حيث أقيمت الجولة الأولى بمدينة الرياض.
ويشارك في منافسات البلياردو 25 ناديا، هي: “الهلال، الاتحاد، الشباب، القادسية، الوعد، النجمة، ضمك، أحد، الفرع، مضر، قرية العليا، الصفا، الشعلة، حبونا، الصقور، القلعة، وج ،الزلفي، الاتفاق، الفتح، الوحدة، قفار، العربي، جرش، التضامن” حيث تم تقسيمها إلى أربع مجموعات في الأدوار التمهيدية من الجولة، فيما تقام منافسات السنوكر ظهر يوم الجمعة.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر عبد الله مالك الشريف جاهزية الاتحاد لإقامة هذه الجولة، وقال: ”لا شك أن دوري الناشئين للأندية مهم جدا وهو أحد الأهداف الأساسية للاتحاد برئاسة الدكتور ناصر الشمري حيث يتم خلاله اكتشاف المواهب، وعلى المدى القصير سيتم صناعة قاعدة قوية من اللاعبين لتمثيل المملكة في البطولات الخارجية“.