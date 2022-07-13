رين يكسب 5 ملايين من انتقال رافينيا إلى برشلونة

انتعشت خزائن نادي ستاد رين الفرنسي بمبلغ 5 ملايين يورو من صفقة انتقال البرازيلي رافينيا (25 عامًا) من ليدز يونايتد إلى برشلونة الإسباني.

وأعلن برشلونة الأربعاء 13 يوليو التعاقد مع رافينيا من ليدز يونايتد الإنجليزي لمدة 5 مواسم، مقابل نحو 65 مليون يورو شاملة المكافآت والحوافز.

لماذا ربح رين من صفقة رافينينا؟

عند انتقال رافينيا من ستاد رين إلى ليدز يونايتد صيف عام 2020، أدرج النادي الفرنسي بندًا يتيح له الحصول على نسبة من بيعه مستقبلًا.

في 2020 كلّف رافينيا نادي ليدز يونايتد قرابة 23 مليون يورو، ومكث معه موسمين قبل أن يخوض تجربة مع برشلونة في الصيف الحالي 2022.

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ومع دفع برشونة 65 مليون يورو لليدز يونايتد مقابل رافينيا، فإن ستاد رين سيحصل على 5 ملايين يورو، بحسب العقد المبرم مع النادي الإنجليزي.

رافينيا خامس أكبر صفقة مبيعة في رين

وأصبح رافينيا خامس أكبر صفقة مبيعة في تاريخ نادي ستاد رين بالنظر إلى قيمة صفقة انتقاله لليدز عام 2020 (23 مليون يورو) إضافة إلى 5 ملايين من نسبة بيعه لبرشلونة، ليكون المبلغ الإجمالي الذي ربحه ستاد رين من اللاعب البرازيلي الأعسر هو 28 مليون يورو.

أكبر 5 صفقات مبيعة في تاريخ ستاد رين بالترتيب: عثمان ديمبيلي – إسماعيلا سار – نايف أكرد – إدواردو كامافينغا – رافينيا.