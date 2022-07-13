النصر يفاوض التشيلي سانشيز

جدة- البلاد
يبدو أن إدارة نادي النصر تنوي القيام بعملية إحلال وإبدال كبيرة في قائمة لاعبيها المحترفين الأجانب؛ فقد دخلت إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر، في مفاوضات مع اللاعب التشيلي، أليكسس سانشيز، نجم إنتر ميلان الإيطالي.
وأوضحت صحيفة توتو ميركاتو، أن نادي النصر، قدم عرضًا رسميًا لضم اللاعب التشيلي أليكسس سانشيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكان سانشيز قد انتقل إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2019.
وخاض أليكسس سانشيز، صاحب الـ 33 عامًا، مع الإنتر 108 مباراة. سجل خلالها 20 هدفا، وصنع 23 هدفا آخرين.
وكانت آخر صفقات نادي النصر التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، هي التعاقد مع الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد موسمين.
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