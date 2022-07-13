المقهوي يطالب الأهلي بـ 4.6 مليون ريال

الرياضةالمقهوي يطالب الأهلي بـ 4.6 مليون ريال صحيفة البلادaccess_time14 / ذو الحجة / 1443 هـ 13 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق جدة- البلاد طالب لاعب الفتح الجديد حسين المقهوي، إدارة الأهلي ببقية مستحقاته لدى النادي الجداوي، بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري الدرجة الأولى (دوري يلو) في الموسم الجديد. المقهوي.. طالب ناديه السابق، بـ4 ملايين و400 ألف ريال، حقوقًا مستحقة، لم تلتزم إدارة النادي بدفعها عندما كان لاعبا ضمن صفوفه. وتتمثل تلك المستحقات في 3 ملايين و800 ألف دفعة متأخرة من مقدم العقد، و600 ألف رواتب متأخرة. وأكد المقهوي أنه وافق على جدولة حقوقه مرَّات عديدة ليستخرج النادي شهادة الكفاءة المالية، ولكنه لن يسمح للنادي بجدولة المبالغ مرة أخرى، ويرغب في تسلُّم مستحقاته كاملةً.