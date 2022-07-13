التونسي” جبالي” يعزز صفوف عرعر

عرعر- عبدالعزيز السلطاني
وقَّعت إدارة نادي عرعر، عقدًا احترافيًّا مع اللاعب التونسي شهاب جبالي، ليصبح بموجبه اللاعب التونسي رابع المحترفين الأجانب في الفريق الأول لكرة القدم، الذي يخوض منافسات دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل.
وتسعى إدارة النادي إلى ضم عدد من اللاعبين الجدد، قبل إطلاق الاستعدادات لدوري الدرجة الثانية.
إلى ذلك، فتح النادي باب التسجيل في أكاديمية كرة القدم للفئات السنية مواليد “2007 و2008 و2009 و2010” تحت إشراف المدرب حامد حاتم.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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