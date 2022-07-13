الأخضر الشاب يواجه طاجيكستان ودياً استعداداً لكأس العرب

الرياض – هاني البشر

يخوض المنتخب الوطني تحت 20 عامًا غدًا الخميس أولى مبارياته التجريبية ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أبها، والمقام استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها مدينة أبها خلال الفترة من 20 يوليو إلى 6 أغسطس المقبل.

ويستضيف “الأخضر” منتخب طاجيكستان في تمام الخامسة مساءً، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب الوطني مساء اليوم الأربعاء، حصته التدريبية تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية، أعقبها العمل على الكرات الثابتة.

يذكر أن المنتخب الوطني تحت 20 عامًا، يأتي على رأس المجموعة “الأولى” في بطولة كأس العرب وإلى جانبه منتخبا العراق وموريتانيا.