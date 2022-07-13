الأخيره

إحباط محاولات تهريب مواد مخدرة والقبض على مهربيها

صحيفة البلادaccess_time14 / ذو الحجة / 1443 هـ      13 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود بمناطق جازان ونجران وعسير وتبوك، أحبطت محاولات تهريب (13) طنًا و(296) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، و(230) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(334,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، و(278) جرامًا من مادة الأفيون المخدر، و(1.8) جرام من مادة الكوكائين المخدر، وقبضت على مهربيها، وعددهم (30) متهمًا، منهم (16) مواطنًا، و(14) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (11) من الجنسية الإثيوبية، و(3) من الجنسيات الصومالية والإرترية والمصرية، واستُكمِلت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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