أمير مكة يهنئ القيادة بنجاح الحج

مكة المكرمة : البلاد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1443هـ.

وقال سموه” إن نجاح موسم الحج يأتي بفضل من الله سبحانه، ثم بما وفرته قيادة هذه البلاد من خدمات وما سخرته من إمكانات ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بيسر وطمأنينة”.

وشكر الأمير خالد الفيصل وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على دعمه ومتابعته واعتماده للخطط الأمنية للحج هذا العام، مقدماً شكره لكافة الجهات التي قدمت الخدمة للحجيج، وبصفة خاصة رجال الأمن والكوادر الطبية والمتطوعين والمتطوعات نظير أعمالهم الجليلة التي بذلوها خلال الحج.