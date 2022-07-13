المحليات

أمانة جدة ترصد 253 مخالفة على المطابخ والمسالخ المؤقتة

صحيفة البلادaccess_time14 / ذو الحجة / 1443 هـ      13 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أسفرت جولات الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة على المطابخ ومسالخ الذبح المؤقتة خلال أيام عيد الأضحى عن رصد 253 مخالفة بلدية وذلك في إطار حملتها المشددة ضمن خطة موسم الحج.

ونفذت الأمانة عبر برنامج إجادة 131 جولة ميدانية استهدفت مطابخ ومطاعم الولائم والمناسبات والمواقع المصرح لها بالذبح المؤقت خلال أيام العيد، ونتج عن ذلك رصد 93 منشأة مخالفة واتخذت في حقها الاجراءات النظامية وفقا للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وبينت أن أبرز المخالفات المرصودة تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة ووجود حظائر داخل المواقع أو ملحقة بها، والذبح العشوائي في غير المكان المخصص، بالإضافة للتدخين وتداول مواد التبغ، وعدم ارتداء القفازات وغطاء الرأس واللبس المخصص للعمل، وغيرها من المخالفات الأخرى.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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