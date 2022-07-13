أخضر السلة يواجه أستراليا في ثاني لقاءاته بالبطولة الآسيوية

جدة- البلاد
يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة السلة غدا الخميس ثاني مواجهاته في نهائيات البطولة الآسيوية أمام نظيره الأسترالي عند الساعة 7 صباحا بتوقيت المملكة، وهي البطولة التي تستضيفها العاصمة الأندونيسية جاكرتا.
ويلعب الأخضر أمام حامل لقب البطولة وأحد أبرز المنتخبات المرشحة لحصد المركز الأول؛ حيث يمتلك لاعبو أستراليا الطول والقوة البدنية والجسمانية، التي تميزهم عن معظم المنتخبات المشاركة في البطولة، ويسعى الأخضر للفوز للإبقاء على حظوظه في التأهل
قبل المواجهة الأخيرة له في مجموعته أمام الأردن يوم السبت القادم.
سيفتقد الأخضر أحد أبرز لاعبيه وصانع ألعابه مرزوق المولد، الذي تعرض لإصابة في مباراة الافتتاح أمام أندونيسيا.