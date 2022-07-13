الرياضة

أخضر السلة يواجه أستراليا في ثاني لقاءاته بالبطولة الآسيوية

صحيفة البلادaccess_time14 / ذو الحجة / 1443 هـ      13 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

 

جدة- البلاد
يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة السلة غدا الخميس ثاني مواجهاته في نهائيات البطولة الآسيوية أمام نظيره الأسترالي عند الساعة 7 صباحا بتوقيت المملكة، وهي البطولة التي تستضيفها العاصمة الأندونيسية جاكرتا.
ويلعب الأخضر أمام حامل لقب البطولة وأحد أبرز المنتخبات المرشحة لحصد المركز الأول؛ حيث يمتلك لاعبو أستراليا الطول والقوة البدنية والجسمانية، التي تميزهم عن معظم المنتخبات المشاركة في البطولة، ويسعى الأخضر للفوز للإبقاء على حظوظه في التأهل
قبل المواجهة الأخيرة له في مجموعته أمام الأردن يوم السبت القادم.
سيفتقد الأخضر أحد أبرز لاعبيه وصانع ألعابه مرزوق المولد، الذي تعرض لإصابة في مباراة الافتتاح أمام أندونيسيا.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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