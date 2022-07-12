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ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يتبادلان التهاني هاتفياً بعيد الأضحى

صحيفة البلادaccess_time13 / ذو الحجة / 1443 هـ      12 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك.

وقد تبادل سمو ولي العهد التهنئة مع دولة رئيس الوزراء الباكستاني بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله عز وجل أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية باليمن والبركات.

كما قدم رئيس الوزراء الباكستاني خلال الاتصال التهنئة لسمو ولي العهد بمناسبة نجاح موسم الحج.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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