وصفات عيد الأضحي.. طريقة عمل مقلوبة اللحم بقطع البطاطس

المقلوبة من أشهر الأطباق العربية التي تقدم عادة في المناسبات أو في العزائم كما يمكن تحضيرها كأحد أهم أطباق عيد الأضحي المبارك
المقادير اللازمة
2 حبة بطاطس مقطعة دوائر
كيلو لحم مكعبات
كيلو ارز
ملح وفلفل
ملعقة كبيرة بهارات
عود قرفة
بصلة مقطعة
ورق غار
هيل
طريقة العمل
في قدر يوضع اللحم – الملح والفلفل – البهارات – القرفة – ورق الغار – البصل – الهيل وماء يغطي اللحم
يترك القدر حتي ينضج اللحم
في تلك الاثناء تحمر البطاطس في الزيت
نحضر قدر غير لاصق
يدهن سمن
يوضع به اللحم بعد ان يسلق
ثم ترص البطاطس فوق اللحم
يغسل الارز ويوضع فوق الخليط
توضع مرقة اللحم بعد ان تصفي برفق
ثم يرفع علي النار حتي يغلي
ينقل علي نار هادئة حتي تمام النضج
ثم تقلب في طبق التقديم وتترك دقيقتين
ثم يرفع القدر برفق
يزين باللوز او بحسب الرغبة ويقدم