وصفات عيد الأضحي.. طريقة عمل رقبة لحم الغنم بالارز بالبهارات

المقادير اللازمة
للحم
رقبة لحم غنم
2 ورق غار
4 فص هيل
2 فص مستكة
بصلة مقطعة ارباع
ملح وفلفل
سمن
للارز
بصلة مفرومة
ملعقة صغيرة كركم
ملعقة صغيرة كاري
ملح وفلفل
مرقة
نصف ملعقة صغيرة قرفة – جنزبيل – هيل – قرنفل ناعمين
2 ملعقة كبيرة صلصة
الطريقة
اللحم
توضع جميع المقادير علي النار في قدر به ماء حتي تغلي
توضع الرقبة في القدر وتترك حتي تمام النضج
ترفع الرقبة من المرقة وتحمر في السمنة
تصفي المرقة وتترك لتسوية الارز
نبدء في عمل الارز
يشوح البصل مع الكركم والكاري
يضاف له الصلصة والمرقة والملح والفلفل والقرفة والجنزبيل والهيل والقرنفل
تترك المكونات حتي تغلي
ثم يغسل الارز ويوضع لها
يترك حتي تمام النضج
ثم يغرف بالاطباق وترص الرقبة المحمرة فوقه ويقدم